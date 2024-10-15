Сийярто: Венгрию не устраивает решение ЕС об отказе от энергоносителей из РФ

Намерение стран ЕС отказаться от энергоносителей из России в 2027 году — это идеологический подход. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.
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