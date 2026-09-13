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Дом заместителя мэра Махачкалы пострадал в результате атаки БПЛА

Дом заместителя мэра Махачкалы пострадал в результате атаки БПЛА

МАХАЧКАЛА, 13 сентября, ФедералПресс. Заместитель мэра Махачкалы Эмилия Раджабова рассказала, что в результате атаки пострадал ее дом.

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