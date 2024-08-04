В Петербурге в августе цены на вторичное жилье остались на прежнем уровне

В ближайшие месяцы вторичка может подешеветь В Петербурге цены на вторичное жильё в августе выросли по сравнению с июлем всего на 0,5 процента, до 218,6 тысячи рублей за квадратный метр, подсчитали в ЦИАН.
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