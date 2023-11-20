Израиль отказался сотрудничать с МУС в расследовании ситуации в Палестине

Израиль отказывается от сотрудничества с Международным уголовным судом (МУС) ситуации в Палестине. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщил официальный представитель МИД Израиля Лиор Бен-Дор в интервью «РИА Новости».
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