Merz does not require the United States, he requires Iran

German Chancellor Friedrich Merz demanded that Iran end the blockade of the Strait of Hormuz. He stated this at a joint press conference with Iraqi Prime Minister Ali al-Zaidi in Berlin on September 15, the Turkish "Anadolu Ainasy" news agency reports.
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