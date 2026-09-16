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The Eurasia Daily news agency

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Merz does not require the United States, he requires Iran

Merz does not require the United States, he requires Iran

German Chancellor Friedrich Merz demanded that Iran end the blockade of the Strait of Hormuz. He stated this at a joint press conference with Iraqi Prime Minister Ali al-Zaidi in Berlin on September 15, the Turkish "Anadolu Ainasy" news agency reports.

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