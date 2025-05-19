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Ротару: «Мова – это оружие, никаких коммуникаций с врагом»

Ротару: «Мова – это оружие, никаких коммуникаций с врагом»

Политнавигатор С младшей сестрой украинской артистки Софии Ротару Аурикой после начала СВО «произошла транформация».

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