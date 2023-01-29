Данки Коула Энтони, Патрика Беверли и Чимези Мету – в десятке лучших моментов дня

НБА представила десятку лучших моментов матчей, который прошли в субботу, 28 января. Лучшими эпизодами дня стали данки Коула Энтони («Орландо»), Патрика Беверли («Лейкерс») и Чимези Мету («Сакраменто»).
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