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Данки Коула Энтони, Патрика Беверли и Чимези Мету – в десятке лучших моментов дня

Данки Коула Энтони, Патрика Беверли и Чимези Мету – в десятке лучших моментов дня

НБА представила десятку лучших моментов матчей, который прошли в субботу, 28 января. Лучшими эпизодами дня стали данки Коула Энтони («Орландо»), Патрика Беверли («Лейкерс») и Чимези Мету («Сакраменто»).

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