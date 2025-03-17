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В России захотели ввести военную подготовку с пятого класса после событий под Курском

В России захотели ввести военную подготовку с пятого класса. С такой инициативой выступил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, передает ТАСС.

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Комментарии
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Вадим Лебедев
Модернизировать- - -ОБЖ_НВП_новые реалии- - - и ввести с 7-го класса.
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