Подмосковным предпринимателям объяснят нюансы работы с органами таможни

По инициативе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнёва и Адвокатской палаты Московской области 28 февраля в 11:00 состоится бесплатный вебинар для собственников и руководителей бизнеса на котором будут рассмотрены сразу две актуальные темы.