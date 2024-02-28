Подмосковным предпринимателям объяснят нюансы работы с органами таможни

По инициативе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнёва и Адвокатской палаты Московской области 28 февраля в 11:00 состоится бесплатный вебинар для собственников и руководителей бизнеса на котором будут рассмотрены сразу две актуальные темы.
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