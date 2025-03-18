Михаил Развожаев: Севастополь празднует День воссоединения с Россией

Севастополь празднует День воссоединения с Россией. Вместе с председателем ЦИК России Эллой Александровной Памфиловой, командующим Черноморским флотом, адмиралом Сергеем Михайловичем Пинчуком, представителями силовых и федеральных ведомств, общественниками, депутатами Законодательного собрания и … .
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