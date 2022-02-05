Белый дом переадресовал вопрос о возможности увеличения добычи нефти в США энергокомпаниям

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Американская администрация не уточняет, намерена ли она добиваться наращивания объемов добычи нефти в США, рекомендуя прояснять этот вопрос у национальных энергетических компаний.
Популярные статьи
- «Чем меньше экономическая мощь, тем громче квакает лягушка»: профессор Соловей уверен, что Россия «от балды» выдвинула Западу ультиматум
- Смертельно больной российский генерал спас Курилы от японского вторжения в 1992 году. ГЕРОЙ о котором все забыли (2022)
- Тель-Авив ДOБOMБИЛCЯ! Израиль умоляет Россию выключить РЭБы в Сирии (2022)
Свежие комментарии