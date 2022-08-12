Сила в правде

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Записки "Русского легиона": Страшная тайна Донбасского пруда

Записки "Русского легиона": Страшная тайна Донбасского пруда

Я бы собрал всю либеральную свору в охапку и привёз в освобождённую часть Харьковской области. Землю, где дети приветствуют каждую машину с русскими военными, а украинские РСЗО обильно раскидывают по городам и сёлам смертоносные мины-лепестки.

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