Фальшивая нефть: сланцевики США начали продавать клиентам некачественное сырье

Почти единогласно считается, что инаугурация Дональда Трампа в конце текущего месяца якобы откроет новую эру в энергетической политике США – эпоху нефтяного и газового регулирования, направленного на стимулирование добычи и экспорта ради энергетического доминирования.
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