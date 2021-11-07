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Сотворивший Чапая

Сотворивший Чапая

Героя фольклора придумать специально, наверное, невозможно. Из сотен и сотен персонажей устных баек, произведений литературы, изобразительного, музыкального искусства народ выбирает одного-другого и помещает их в так называемый культурный код.

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