CNN: США готовы разрешить Саудовской Аравии обогащать уран

Администрация президента США Дональда Трампа предварительно согласилась разрешить Саудовской Аравии обогащать уран без введения международных гарантий, предназначенных для предотвращения разработки ядерного оружия, сообщает CNN со ссылкой на источники и документы.
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