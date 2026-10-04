Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Дмитрий Анатольевич напоминает...

Дмитрий Анатольевич напоминает...

Дмитрий  Анатольевич   напоминает об условиях  завершения  СВО. Эти условия хорошо известны. Они впервые были изложены Президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным в ходе коллегии Министерства иностранных дел России.

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