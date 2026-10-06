Huawei Mate 90 по-новому использует сеть — смартфоны объединяют связь для ускорения видеозвонков

Новая функция объединяет сетевые ресурсы нескольких устройств Huawei, чтобы компенсировать слабый сигнал смартфона Huawei заявила, что смартфоны серии Mate 90 способны на 90% уменьшить задержки и буферизацию во время видеоконференций.