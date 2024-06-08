State of Decay 3 покажут на Xbox Showcase Как уже предполагалось в некоторых утечках, игра...

State of Decay 3 покажут на Xbox ShowcaseКак уже предполагалось в некоторых утечках, игра на выживание в условиях зомби-апокалипсиса State of Decay 3 от Undead Labs станет частью презентации Xbox Showcase в воскресенье вечером.
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