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Репертуар Москонцерта на неделю с 12 по 18 октября

Репертуар Москонцерта на неделю с 12 по 18 октября

Публикуем репертуар Москонцерта на неделю с 12 по 18 октября. На разных сценах на этой неделе пройдут следующие мероприятия:  концерт «Посвящение сценой», «Александр Чернов.

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