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Тина Канделаки с ламой, Дуа Липа со слоном. С кем провели звёзды последнюю неделю лета

Тина Канделаки с ламой, Дуа Липа со слоном. С кем провели звёзды последнюю неделю лета

Несмотря на то что лето официально закончилось, звёзды явно не готовы с ним прощаться: многие продолжают публиковать в соцсетях фотографии с моря или из других мест, где ничего не напоминает о работе или школе, которая вот-вот начнётся у их детей.

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