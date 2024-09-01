Тина Канделаки с ламой, Дуа Липа со слоном. С кем провели звёзды последнюю неделю лета

Несмотря на то что лето официально закончилось, звёзды явно не готовы с ним прощаться: многие продолжают публиковать в соцсетях фотографии с моря или из других мест, где ничего не напоминает о работе или школе, которая вот-вот начнётся у их детей.
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