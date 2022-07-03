Не можешь победить ― возглавь. Эта нехитрая идея, проецируемая на Россию, упорно бродит много лет по умам шароварного панства, которое, как в той песне поётся, душу и тело кладёт на то, чтобы Россия оказалась покорена ими ― гордыми выкладывателями самых больших трезубцев из кизяков Ведь если бы на Россию удалось успешно распространить своё бандеровское влияние […] Сообщение Десять занятных обычаев свидомого украинского общества появились сначала на Последние новости: России, Украины, Сирии и Мира.