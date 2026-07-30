На премии "Здоровое питание — 2026" отмечены компании с доказанной пользой продукта

В Москве подвели итоги XIV ежегодной премии "Здоровое питание — 2026": жюри отметило производителей, которые формируют доверие потребителя через прозрачность состава, происхождение ингредиентов и принципы производства.
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