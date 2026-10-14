Латвия обнаружила, что не может запретить транзит российского зерна

Премьер-министр республики Андрис Кулбергс заявил, что Рига не может сделать это самостоятельно, также она не вправе повысить на 300% плату за использование железнодорожной инфраструктуры.
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