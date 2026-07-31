WTI Crude Breakout in Play as SPR Cushion Disappearing Crude Oil Futures NYMEX_DL:CL1! ROW_Partners Gasoline prices have felt surprisingly steady lately, but the charts and the physical supply reality are signaling that quiet period may be coming to an end.
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