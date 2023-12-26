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Минобороны России: корабль «Новочеркасск» в Феодосии получил повреждения

Минобороны России: корабль «Новочеркасск» в Феодосии получил повреждения

Власти Крыма сообщили, что в результате детонации один человек погиб, двое ранены, повреждены шесть зданий, в том числе здание железнодорожного вокзалаМинобороны России подтвердило, что в порту Феодосии получил повреждения большой десантный корабль «Новочеркасск».

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