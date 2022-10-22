Житель Новосибирской области не смог получить выигранные в лотерее деньги

На почте перестали выдавать выигрыши, начиная с сентября этого года согласно ведомственному приказу.Житель Каргата Новосибирской области пенсионер Владимир Ряднов не смог получить выигрыш в лотерею - 150 рублей, который он выиграл ещё месяц назад.