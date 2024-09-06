Тюрьму "Кресты" выставят на аукцион

Начальная цена объекта на торгах может составить около одного миллиарда рублей, но точная сумма станет известна только после завершения оценки в момент объявления аукциона, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на The Sankt-Peterburg Post.
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