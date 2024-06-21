В Новосибирской области арестовали экс-сотрудника центра «Вектор»

Новосибирский районный суд Новосибирской области заключил под стражу бывшего сотрудника Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, подозреваемого в мошенничестве и получении взятки.
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