Пятый канал

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Молдавия создаст два лагеря для украинских беженцев

Молдавия создаст два лагеря для украинских беженцев

На западе Украины люди торопятся покинуть страну, очереди из машин замечены на границе с Молдавией. Ей власти уже распорядились создать два лагеря для размещения беженцев, а МВД дано распоряжение обеспечить упрощенное пересечение погранпереходов.

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