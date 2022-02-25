Молдавия создаст два лагеря для украинских беженцев

На западе Украины люди торопятся покинуть страну, очереди из машин замечены на границе с Молдавией. Ей власти уже распорядились создать два лагеря для размещения беженцев, а МВД дано распоряжение обеспечить упрощенное пересечение погранпереходов.
На западе Украины люди торопятся покинуть страну, очереди из машин замечены на границе с Молдавией. Ей власти уже распорядились создать два лагеря для размещения беженцев, а МВД дано распоряжение обеспечить упрощенное пересечение погранпереходов.
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