Имя: Алиса Фамилия: Дерен Полное имя: Элис Дерен Национальность: Русский Родилась: 24 июня 1998 г. Страна: Санкт-Петербург, Россия Цвет волос: Блондинка/Коричневый Цвет глаз: Синий Инстаграм Алисы Дерен – @alicederen #Alice #Deren.
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