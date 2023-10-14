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Театр абсурда

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Это самая настоящая ложь! - Обращение Любови Казарновской в адрес уехавших коллег

Это самая настоящая ложь! - Обращение Любови Казарновской в адрес уехавших коллег

«Как ты можешь верить в дальнейшее развитие России!? У тебя же есть возможность спокойного уезда и отличной жизни за рубежом, а не здесь! К чему тебе тут оставаться!?» - подобными вопросами задаются многие люди в адрес прославившейся оперной дивы, а точнее, речь идёт про Любовь Казарновскую.

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