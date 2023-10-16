Работодатели в Крыму переоценивают роль похвалы в мотивации персонала

К такому выводу по результатам опроса пришли специалисты портала SuperJob. «Каждый второй представитель компаний уверен, что похвала начальства стимулирует персонал работать активнее, однако одобрение руководства важно лишь 1 из 7 сотрудников», — пишут в пресс-службе сервиса, отмечая, что в опросе приняли участие представители компаний и экономически активные жители Крыма.