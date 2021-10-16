Премьер Кисида допустил нанесение Японией превентивного ракетного удара по потенциальному врагу

Федеральное агентство новостей №1ПолитикаПремьер Кисида допустил нанесение Японией превентивного ракетного удара по потенциальному врагуЯпония может развить потенциал вооруженных сил для нанесения превентивного ракетного удара по базам потенциального врага.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир СоловьевЛучше сразу бы сделал себе харакири!ВЛАДИМИР ЛАПИНнужно почаще и жёстко тыкать носом этих грёбанных япошек и напоминать как долго в кавычках, сопротивлялась их хвалёная миллионная КВАКтунская армия, в годы 2 мировой, нашей Советской армии, месяц и писец им пришёл!!!YvanТе из японцев, кто поумней, уже говорят, что сейчас будут разбиты за один день.Комментировать
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