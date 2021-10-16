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Премьер Кисида допустил нанесение Японией превентивного ракетного удара по потенциальному врагу

Премьер Кисида допустил нанесение Японией превентивного ракетного удара по потенциальному врагу

Япония может развить потенциал вооруженных сил для нанесения превентивного ракетного удара по базам потенциального врага.

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Владимир Соловьев
Лучше сразу бы сделал себе харакири!
ВЛАДИМИР ЛАПИН
нужно почаще и жёстко тыкать носом этих грёбанных япошек и напоминать как долго в кавычках, сопротивлялась их хвалёная миллионная КВАКтунская армия, в годы 2 мировой, нашей Советской армии, месяц и писец им пришёл!!!
Yvan
Те из японцев, кто поумней, уже говорят, что сейчас будут разбиты за один день.

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