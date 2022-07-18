Подразделения радиотехнических войск ВВО провели тренировку по обнаружению летательных аппаратов условного противника в Хабаровском крае

Подразделения радиотехнических войск ВВО провели тренировку по обнаружению летательных аппаратов условного противника в Хабаровском крае

Точно определив направление движения, координаты и скорость полета, типы летательных аппаратов, военнослужащие оперативно передали данные о параметрах целей на командный пункт противовоздушной обороны для принятия решения на их условное уничтожение.

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