Подразделения радиотехнических войск ВВО провели тренировку по обнаружению летательных аппаратов условного противника в Хабаровском крае

Точно определив направление движения, координаты и скорость полета, типы летательных аппаратов, военнослужащие оперативно передали данные о параметрах целей на командный пункт противовоздушной обороны для принятия решения на их условное уничтожение.
Точно определив направление движения, координаты и скорость полета, типы летательных аппаратов, военнослужащие оперативно передали данные о параметрах целей на командный пункт противовоздушной обороны для принятия решения на их условное уничтожение.
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