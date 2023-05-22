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Эксперт Алексей Кокорин спрогнозировал самый жаркий год для человечества

Эксперт Алексей Кокорин спрогнозировал самый жаркий год для человечества

Климатолог Алексей Кокорин предупредил, что уровень глобальных температур может достигнуть своего рекордного показателя в 2025-2026 годах.

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