Рецепт свинины в скороварке. 30 минут и мясо тает во рту, даже если оно изначально было жестковатым

Свинину чаще всего просто жарят, но если у вас дома есть скороварка, результат приятно удивит. Мясо готовится под давлением, и за 30 минут становится нежным, даже если изначально кусок был не самый лучший.
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