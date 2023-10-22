Эксперт в США объяснил неприемлемость использования ракет ATACMS

Решение американского президента Джо Байдена передать Украине ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами игнорирует многие десятилетия человеческих страданий, причиняемых этим неизбирательным оружием, написал в статье для Responsible Statecraft член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов Титус Пичи.
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