Николай Коляда приручил игуану: радикальная постановка пьесы Теннесси Уильямса

Гастроли театра из Екатеринбурга сопровождаются приношением съестных даров На московские гастроли Коляда-театр привез из Екатеринбурга четыре спектакля по пьесам Теннесси Уильямса — «Стеклянный зверинец», «Кошка на раскаленной крыше», «Трамвай «Желание» и «Ночь игуаны».
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