Почему коты боятся огурцов

НП

Наталья Павлова

У меня тоже был кот, который любил огурцы, помидоры, грибы... А когда дочь ела какие-нибудь фрукты (сливу, персик, грушу, даже апельсин или мандарин), сидя на диване, он забирался ей на плечо и надкусывал. Однажды даже в пользу "салата" отвернулся от колбасы и продолжил лопать огурцы с помидорами.