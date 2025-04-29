Телеканал «Моя...
MainВсе материалы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Телеканал «Моя Планета»

4 095 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дроздов
    мой  обожал  сырую  картошку и  купатьсяПочему коты боятс...
  • Сергей Дроздов
    мПочему коты боятс...
  • Наталья Павлова
    У меня тоже был кот, который любил огурцы, помидоры, грибы... А когда дочь ела какие-нибудь фрукты (сливу, персик, гр...Почему коты боятс...

Почему коты боятся огурцов

Почему коты боятся огурцов

Видео «коты и огурцы» в интернете моментально становятся вирусными. Хозяева со всех уголков планеты подкладывают за спины своих питомцев овощи, пока те едят, и наводят камеры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НП
Наталья Павлова
У меня тоже был кот, который любил огурцы, помидоры, грибы... А когда дочь ела какие-нибудь фрукты (сливу, персик, грушу, даже апельсин или мандарин), сидя на диване, он забирался ей на плечо и надкусывал. Однажды даже в пользу &quot;салата&quot; отвернулся от колбасы и продолжил лопать огурцы с помидорами.
Ответить
2 час.
Сергей Дроздов
м
Ответить
1 час.
Сергей Дроздов
мой  обожал  сырую  картошку и  купаться
Ответить
1 час.
наверх