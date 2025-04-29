Видео «коты и огурцы» в интернете моментально становятся вирусными. Хозяева со всех уголков планеты подкладывают за спины своих питомцев овощи, пока те едят, и наводят камеры.
Почему коты боятся огурцов
Комментарии
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НП
Наталья Павлова
У меня тоже был кот, который любил огурцы, помидоры, грибы... А когда дочь ела какие-нибудь фрукты (сливу, персик, грушу, даже апельсин или мандарин), сидя на диване, он забирался ей на плечо и надкусывал. Однажды даже в пользу "салата" отвернулся от колбасы и продолжил лопать огурцы с помидорами.
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2 час.
Сергей Дроздов
м
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1 час.
Сергей Дроздов
мой обожал сырую картошку и купаться
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1 час.
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