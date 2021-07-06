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Внутренний рывок: российские нефтяники сократили экспорт бензина

Внутренний рывок: российские нефтяники сократили экспорт бензина

Нефтяные компании России сократили экспорт бензина. Так, в первом полугодии 2021-го при производстве 17,7 млн т топлива «Евро-5» за рубеж ушло лишь 10% от общего объема, а в первой половине июня экспортировано лишь 5%, следует из данных ЦДУ ТЭК.

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