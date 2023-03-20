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Украинский пленный признал превосходство России на Кременском направлении

Украинский пленный признал превосходство России на Кременском направлении

Вооруженные силы России имеют преимущество на Кременском участке фронта в Донбассе. Об этом сообщил военнослужащий 54-й бригады украинской армии Евгений Иванников, попавший в плен в Луганской Народной Республике.

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