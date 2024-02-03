Во Владимирской области завершились чемпионаты МВД России по самозащите без оружия и боевому самбо. В торжественной церемонии закрытия, прошедшей в многофункциональном спортивном центре в городе Суздале, приняли участие начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России генерал-лейтенант полиции Иван Горбунов, начальник УМВД России по Владимирской области генерал-майор полиции Валерий Медведев, президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев, представители органов законодательной и исполнительной власти региона, глава администрации города Суздаля Алиса Бирюкова.
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