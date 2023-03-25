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В Минздраве опровергли данные о том, что 81% мужчин умирают внезапно

В Минздраве опровергли данные о том, что 81% мужчин умирают внезапно

В Минздраве опровергли данные о том, что 81% мужчин умирают внезапно На первом месте среди причин смерти мужчин в возрасте 40-60 лет – болезни системы кровообращения Данные о том, что внезапной смертью умирают 81% российских мужчин, неверны.

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