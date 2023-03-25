В Минздраве опровергли данные о том, что 81% мужчин умирают внезапно На первом месте среди причин смерти мужчин в возрасте 40-60 лет – болезни системы кровообращения Данные о том, что внезапной смертью умирают 81% российских мужчин, неверны.