Минэкономразвития: к 2028 году зарплаты россиян превысят 130 тыс. рублей

Рост заработных плат россиян в полтора раза ожидается к 2028 году. В частности, среднемесячные номинальные зарплаты в России могут вырасти до 132 940 рублей, сообщила 5 мая пресс-служба Минэкономразвития.
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