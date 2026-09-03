Лавров потребовал учитывать реалии на земле при урегулировании кризиса

На Восточном экономическом форуме глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул необходимость признания реальностей на местах для урегулирования украинского кризиса.
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