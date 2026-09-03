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Царьград

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Лавров потребовал учитывать реалии на земле при урегулировании кризиса

Лавров потребовал учитывать реалии на земле при урегулировании кризиса

На Восточном экономическом форуме глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул необходимость признания реальностей на местах для урегулирования украинского кризиса.

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