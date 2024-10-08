Сервис «VK Музыка» получил крупнейшее обновление

Один из популярных стриминговых сервисов «VK Музыка» получил крупное обновление. Напомним, что в течение последних 17 лет приложение получало только незначительные улучшения, расширяющие функционал и делающие его удобным.
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