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ORNL измерила свойства облучённых частиц перспективного топлива TRISO

ORNL измерила свойства облучённых частиц перспективного топлива TRISO

Национальная лаборатория Оук-Ридж (Oak Ridge National Laboratory, ORNL) впервые провела прямые измерения механических свойств частиц топлива TRISO после облучения в исследовательском реакторе.

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