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Царьград

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Япония бросила беспилотники на охоту за медведями: подробности

Япония бросила беспилотники на охоту за медведями: подробности

Стало известно, как Япония применяет дроны для защиты от медведей.Министерство окружающей среды Японии объявило о начале отбора новых технологических проектов, которые помогут защитить людей от медведей.

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