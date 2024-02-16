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Закон и Порядок

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  • Ингерман Ланская
    ...антисемитские чистки... )))))))))))))))))))) ну.да гитлер тоже устраивал такие "чистки".... но и у конопатого и у ..."Трясясь в прокур...
  • Ингерман Ланская
    и много туда переехало (свезли) евреев? 2 тыщи? 5 тыщ?  ... этак затея-фикс упыря, как и все его бредовые идеи, закон..."Трясясь в прокур...
  • Ингерман Ланская
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В Москве готовят к показу первый спектакль по сценарию нейросети — прорыв или падение?

В Москве готовят к показу первый спектакль по сценарию нейросети — прорыв или падение?

Может быть искусственный интеллект это и неплохо. Однако не станет ли он той отправной точкой, с которой ускоренными темпами начнётся деградация человека? Уже многие обратили внимание на то, что стало всё больше появляться «журналистских текстов», написанных не рукой журналистов и их умом, а сгенерированных нейросетями.

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