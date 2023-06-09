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Пушилин: доверия к западным политикам после заявлений о Минских соглашениях больше нет

Пушилин: доверия к западным политикам после заявлений о Минских соглашениях больше нет

Доверия к европейским политическим деятелям больше нет. Такую точку зрения высказал временно исполняющий обязанности руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

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